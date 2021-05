A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) considera que tributar heranças e doações pode permitir aos países aumentar receitas e diminuir desigualdades sócio-económicas, conclui um estudo sobre “Tributação de heranças nos países da OCDE”, ontem divulgado. A discussão volta a estar em cima da mesa na sequência do cenário de crise provocado pela pandemia de covid-19 que, segundo as previsões, vai “colocar os países sob forte pressão”. As contas são fáceis de fazer: a OCDE alerta que 10% das famílias mais ricas detêm metade de toda a riqueza dos 27 países para os quais a organização tem dados disponíveis. Ou seja, o facto de muitos países isentarem de impostos heranças de familiares diretos e as baixas taxas de natalidade têm vindo a contribuir para aumentar a concentração de riqueza – uma tendência que se pode agravar, resultando em maiores desequilíbrios.

A OCDE defende, por isso, que a aplicação de taxas nas heranças e nas doações – quando estão em causa montantes e patrimónios de valor mais elevado – podem desempenhar “um papel relevante neste contexto” de equidade (além de poder ser uma forma de os países aumentarem a receita através custos de eficiência e administrativos mais baixos em relação a outras soluções, e ter ainda o efeito de encorajar os herdeiros a trabalhar e a poupar mais).

A dificultar a aplicação da regra está a recorrente oposição de quem designa o expediente de “imposto sobre a morte”. “É a classe média que se opõe a um imposto que a classe média não paga”, afirmou o diretor de política e administração tributária da OCDE, Pascal Saint-Amans, na sessão de apresentação do relatório.

