Os médicos indianos estão a alertar para o perigo da prática de usar fezes e urina de vaca para afastar a covid-19, lembrando que não há evidências científicas da sua eficácia e que o risco de propagar outras doenças aumenta.

No estado de Gujarat, na Índia, algumas pessoas acreditam que a urina e as fezes de vaca, um símbolo sagrado para o hinduísmo, podem aumentar a imunidade contra o novo coronavírus ou ajudá-los na recuperação e, uma vez por semana, estão a cumprir o ritual.

No entanto, médicos e cientistas já vieram alertar para o perigo da prática de determinados tratamentos alternativos para a covid-19, sublinhando que estes podem dar uma falsa sensação de segurança e complicar os problemas de saúde.



“Não há nenhuma evidência científica concreta de que o esterco de vaca ou a urina funcionem para aumentar a imunidade contra a covid-19, é inteiramente baseado na crença”, disse o médico JA Jayalal, presidente nacional da Associação Médica Indiana, citado pela Reuters.

“Também existem riscos para a saúde em espalhar ou consumir estes produtos - outras doenças podem passar do animal para os humanos”, alertou.

De realçar que a pandemia devastou a Índia, que soma mais de 22,9 milhões de casos e mais de 246 mil mortes.

