O Manchester City sagrou-se campeão da Premier League, esta terça-feira.

Os 'Citizens' dependiam do resultado do jogo entre o Mancheter United e o Leicester, que acabou com a vitória por 1-2 da equipa de Brendan Rodgers. Assim, o City conquistou a Premier League e nem precisou de sair do sofá.

Este é já o terceito título de campeão inglês do City ao comando de Pep Guardiola (2017/2018, 2018/2019 e 2020/2021). No ano passado, o campeão foi o Liverpool.

Por outro lado, é a sétima vez na história que os 'citizens' celebram este título.