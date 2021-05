Um jovem, de 21 anos, ficou gravemente ferido, na sequência de um acidente de trabalho com o motocultivador, esta terça-feira, em São Teotónio, Odemira.

De acordo com o comandante dos Bombeiros Voluntários de Odemira, José Colaço, citado pela agência Lusa, a vítima, de nacionalidade estrangeira, estava a efetuar trabalhos agrícolas com um motocultivador, quando a maquina caiu em cima de uma das suas pernas causando-lhe "ferimentos graves".

O acidente ocorreu numa unidade agrícola que se dedica à exploração de frutos vermelhos, em Vale Figueira, freguesia de São Teotónio.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja adiantou à mesma agência noticiosa que o homem foi transportado num helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para o hospital de Beja.

O alerta foi dado pelas 13h53.

No local estiveram os bombeiros de Odemira, uma viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Odemira, um helicóptero, e a GNR.

A Autoridade para as Condições do Trabalho vai averiguar as circunstâncias do acidente.