Os cinemas, teatros, ginásios, e refeições no interior dos restaurantes e cafés retomarão em 09 de junho na Bélgica, após um encerramento de quase oito meses, anunciou hoje o primeiro-ministro do país, Alexander de Croo.

Durante uma conferência de imprensa após uma reunião do comité de concertação belga, o primeiro-ministro, Alexander de Croo, apresentou o que chamou de "plano de verão", que considerou ser um "progresso considerável" que é possível graças aos "passos de gigante" que a Bélgica deu "nas últimas semanas".

"Quanto mais pessoas forem vacinadas, menos preocupações teremos e mais rapidamente poderemos retomar as nossas liberdades. Graças aos progressos na campanha de vacinação, passo a passo, de maneira prudente, vamos dirigir-nos para uma vida normal", frisou o primeiro-ministro belga.

Baseado em dois pilares -- o progresso na campanha de vacinação, e a situação nos hospitais e cuidados intensivos --, o "plano de verão" será implementado faseadamente, e começará a 09 de junho.

Nessa data, caso 80% das pessoas nos grupos de risco tenham sido vacinadas e o limite de 500 pessoas em cuidados intensivos não tenha sido atingido, as refeições no interior dos restaurantes e cafés poderão retomar, com um máximo de quatro pessoas por mesa, o que já não acontecia desde outubro de 2020, altura em que se decretou o encerramento da restauração, e cuja atividade só retomou com a reabertura das esplanadas este sábado.

No mesmo dia, voltarão também a reabrir os ginásios, cinemas e teatro, com um máximo de 200 pessoas na audiência ou o correspondente a 75% da capacidade da sala.

O número de contactos permitidos com pessoas que não fazem parte do agregado familiar aumenta também para quatro pessoas no interior.

No dia 01 de julho, o plano de verão avança para outra fase caso 60% dos adultos tenham recebido a primeira dose da vacina, e o limite das 500 pessoas nos cuidados intensivos continue sem ser ultrapassado.