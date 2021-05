Antigo candidato à presidência do Benfica critica Vieira: "Finalmente assumiu que foi para o Benfica salvar o dinheiro dos bancos"

Antigo candidato à presidência do Benfica critica Vieira: "Finalmente assumiu que foi para o Benfica salvar o dinheiro dos bancos"

Em causa estão as declarações do atual presidente do Benfica na comissão parlamentar de inquérito ao Novo Banco.