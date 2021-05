Eduardo Cabrita enaltece resposta do Estado e diz que Justiça atuou "com uma celeridade que dignifica o sistema" no caso Ihor

Eduardo Cabrita enaltece resposta do Estado e diz que Justiça atuou "com uma celeridade que dignifica o sistema" no caso Ihor

João Porfírio Jornal i 11/05/2021 16:21

Os três inspetores foram condenados a sete e nove anos de prisão, pelo crime de ofensa à integridade física grave qualificada, agravada pela morte do cidadão ucraniano.