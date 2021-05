O primeiro-ministro, António Costa, revelou, esta terça-feira, que falou com o diretor-executivo da Pfizer, Albert Bourla, e que este lhe transmitiu “boas notícias”.

“Falei hoje com o CEO da Pfizer, Albert Bourla, que me transmitiu boas notícias sobre a evolução da capacidade de produção e distribuição de vacinas e sobre a política de preços para países em desenvolvimento. Só estaremos protegidos quando todos estivermos protegidos”, escreveu o líder do executivo português no Twitter, sem revelar mais detalhes da conversa.

Note-se que a comunicação entre os responsáveis acontece numa altura em que a discussão sobre o levantamento das patentes das vacinas contra a covid-19 está em cima da mesa. O tema não foi discutido na cimeira que decorreu este fim de semana, no Porto, mas a sua análise está prevista num Conselho Europeu marcado para 25 de maio.