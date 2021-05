Portugal ultrapassou, esta terça-feira, a marca das quatro milhões de doses da vacina contra a covid-19 administradas.

"Quatro milhões de doses de vacinas administradas em Portugal continental: cerca de três milhões e novecentas mil primeiras doses e um milhão e cem mil segundas doses. População vacinada, sociedade imunizada e pandemia controlada", anunciou o Serviço Nacional de Saúde, nas redes sociais.

Quatro milhões de doses de vacinas administradas em #Portugal continental: cerca de três milhões e novecentas mil primeiras doses e um milhão e cem mil segundas doses. População vacinada, sociedade imunizada e pandemia controlada. #Saúde #SNS #VacinaçãoCOVID19 #COVID19PT pic.twitter.com/rDkuketrTM — SNS_Portugal (@SNS_Portugal) May 11, 2021

De acordo com a TVI, a dose nr.º 4.000.000 foi administrada num centro de saúde de Póvoa do Varzim, distrito do Porto, a Helena Lordelo, de 65 anos.