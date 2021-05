A Agência Europeia do Medicamento (EMA, na sigla em inglês) poderá aprovar a administração da vacina contra a covid-19 do consórcio Pfizer/BioNTech em crianças com mais de 12 anos entre maio e junho.

“Neste momento, a data prevista para a aprovação é junho. Estamos a ver se conseguimos acelerar o processo para o fim de maio”, disse Emer Cooke, diretora-executiva da EMA, ao jornal alemão Handelsblatt.

“Prometeram-nos dados dos estudos realizados no Canadá nas próximas semanas e isso poderá agilizar a revisão”, continua.

Segundo Emer Cooke, a decisão de administrar a vacina nos jovens, após a aprovação do regular europeu, caberá aos Estados-membros.

O anúncio surge um dia após os Estados Unidos da América terem aprovado o uso de emergência do mesmo fármaco em crianças entre os 12 e os 15 anos.