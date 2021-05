Um jovem de 22 anos foi detido, no sábado, pela Polícia Judiciária (PJ), por violar e agredir a companheira, com quem vivia há quatro meses, em Leiria.

“A vítima, com 27 anos de idade, terá sido sujeita a agressões físicas e psicológicas, bem como atos sexuais de relevo, pelo companheiro com quem coabitava desde há 4 meses”, lê-se no comunicado da PJ

O detido, um jovem de 22 anos ajudante de camionista, foi presente às autoridades judiciárias competentes, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.