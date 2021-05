Atirem a primeira pedra, se isso vos faz sentirem-se bem

Todos os casos que envolvem mortes de crianças, e infelizmente não são tão raros quanto isso, causam comoção e indignação na sociedade. Ainda bem que causam: é sinal de que as pessoas não estão completamente indiferentes e anestesiadas. Se o caso envolver um bebé, esses sentimentos são ainda mais intensos, pois os bebés representam tudo o que é pureza, inocência, vulnerabilidade. Repito: ainda bem que as pessoas não se conformam. Coisa bem diferente, porém, é ir de imediato apontar o dedo ou apedrejar os pais. Tivemos há poucos dias uma tragédia de uma criança de dois anos que ficou durante algumas horas esquecida no carro, tendo acabado por não resistir ao calor. Não foi a primeira vez que aconteceu e, lamentavelmente, não será a última. Muitos apressaram-se a tecer juízos impiedosos em relação à mãe, que julgava, ao que se sabe, ter deixado o bebé no infantário. “Irresponsável”, “perturbada”, “inconsciente” e “criminosa” são alguns dos adjetivos que encontrei nas redes sociais. “Uma criança não é o mesmo que uma mala ou um objeto que se esquece”, sentenciam outros comentários. Quem tem filhos e for completamente honesto saberá que um deslize deste tipo pode acontecer a qualquer um, até ao progenitor mais dedicado. Todos os pais que conheço já passaram por um susto qualquer, seja por se ter deixado uma janela aberta, por se ter olhado para o lado por um instante ou... isso mesmo: por se ter deixado um filho sozinho no carro. Não é uma questão de irresponsabilidade ou de falta de atenção. É pura e simplesmente, estou convencido, uma questão de sorte ou azar, uma lotaria. Uma distração qualquer um comete, as consequências é que variam. Claro que haverá sempre quem adore tecer considerações moralistas. Muitos devem sentir-se muito bem consigo mesmos ao pensar: “Isto comigo nunca aconteceria”. Se isso os reconforta, tudo bem. Mas um pai ou uma mãe a quem acontece uma infelicidade destas não é um monstro, é uma vítima. Será que precisa de ser ainda mais castigado?