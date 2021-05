Os protestos organizados pelo Sindicato Nacional dos Quadros Técnicos e Bancários (SNQTB) arrancam hoje em Lisboa. Nos dias seguintes será a vez do Porto, Coimbra e Faro. Na próxima semana será a vez de outras cidades, mas Paulo Marcos garante que irá também abranger cidades espanholas, onde está localizado o centro de decisão, nem descarta avançar com uma greve por tempo indeterminado, apesar de reconhecer que será “a última arma a utilizar”. Para o responsável não faz sentido que uma operação que deu, nos últimos cincos anos, cerca de dois mil milhões de euros em dividendos ao acionista espanhol esteja a ser tratado desta forma. Lembra que o banco em Portugal é um dos mais rentáveis da Europa e quer fazer em meses uma reestruturação que levaria anos, daí já ter pedido audições ao Presidente da República, primeiro-ministro e grupos parlamentares para explicar a situação que considera inadmissível . Paulo Marcos fala também dos desafios do teletrabalho e dos riscos do fim das moratórias.

Arrancam hoje as primeiras manifestações contra os despedimentos no Santander. Houve alguma tentativa de negociação?

Sim, desde outubro que temos tido várias conversas com a administração sobre o redimensionamento do banco. O sindicato tem de perceber que plano é este, até porque nos parece um verdadeiro processo de reestruturação. O banco tem negado isso e foi dizendo em reuniões que teve connosco e com outros sindicatos que iria haver um mero desenho organizativo. Apesar desta mensagem, os indícios no terreno confirmavam que havia um número anormalmente grande de pessoas convidadas a rescindirem e com uma dimensão que nunca tínhamos visto. O Santander em outubro recorreu a um conhecido escritório de advocacia que ostenta no seu currículo especialização em reestruturações, nomeadamente no setor financeiro. Esse escritório há uns anos recorreu a práticas que, à época, foram bastante contestadas. Isto mostra que estamos a assistir claramente a uma alteração do modelo, em vez de existirem conversas dentro do Santander entre os recursos humanos e os trabalhadores passou a haver um envolvimento de pessoas externas com um nível de assertividade nunca antes visto.

Os trabalhadores que vão ser dispensados são de áreas específicas?

Apesar de termos pedido reiteradamente em todas as reuniões com o banco Santander Totta informações sobre este plano, o banco esquivando-se eventualmente às suas responsabilidades legais, veio sempre afirmando que não há nenhuma reestruturação e que era apenas um redesenho. Isso inibiu os parceiros de participar, como a lei determina, desde o início, num processo de reestruturação. O banco tem possivelmente perto de uma centena de pessoas em casa em teletrabalho, mas com funções talvez algo reduzidas. Parece-nos que são estas as pessoas que estão a ser abordadas para rescindir, no entanto, falta-nos informação oficial. Sabemos que tem havido uma primeira reunião em que as pessoas são confrontadas de chofre com uma oferta de rescisão para, numa segunda reunião, as pessoas dizerem de sua justiça: se aceitam ou não. Aconselhámos que nesses encontros os trabalhadores sejam acompanhados sempre por uma testemunha.

