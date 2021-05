Um pouco por todo o mundo, a vacinação contra a covid-19 vai sendo feita. Em muitos casos com alguma lentidão, o que acaba por atrasar a retoma de alguns setores, como é o caso do turismo. Para contornar este obstáculo há países que não perderam tempo e desenvolveram o chamado turismo de vacinação que não é nada mais nada menos do que férias com tudo incluído... até a vacina. Explicamos melhor até porque a ideia é simples: são viagens – a maioria de longa duração – onde a pessoa além de aproveitar uns dias de descanso vai poder ficar imunizada. Mas nem tudo são facilidades: não é um turismo recorrente, uma vez que não é feito em muitos países e apresenta algumas condições.

Dos países que o fazem ou estão a pensar fazê-lo, falamos, por exemplo, das Maldivas. Visitar as Maldivas é um sonho para muitos. Mas imagine poder visitar este local paradisíaco, aproveitar as praias e o calor e voltar ao seu país vacinado. É possível. Ou será.

A ilha está, neste momento, aberta a todos os turistas vacinados bem como para aqueles que apresentem um teste negativo à covid-19 feito nas 72 horas antes. Mas há mais: foi lançada uma campanha chamada 3V (Visit, Vaccinate, Vacation – visitar, vacinar e passar férias) que tem como principal objetivo, assim que todos os residentes locais tiverem tido a oportunidade de tomar a vacina, estas estarão disponíveis para qualquer pessoa que viaje para as Maldivas de férias.

