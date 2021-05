Os sindicatos que se reuniram esta manhã (FESAP e Frente Comum) com o Governo para discutir a revisão do sistema de avaliação lamentaram a ausência de propostas ou compromissos por parte do executivo em relação a esta matéria.

"Foi uma reunião de enrolar, não há novidade absolutamente nenhuma”, disse o dirigente da Federação de Sindicatos da Administração Pública.

"Entrámos com uma mão vazia e saímos com uma mão cheia de nada", disse aos jornalistas no final do encontro.

As três estruturas sindicais da função pública reúnem-se hoje com o Governo, pela segunda vez, para discutir a revisão do Sistema Integrado de Gestão e Avaliação de Desempenho na Administração Pública (SIADAP), reivindicando uma alternativa mais justa e sem quotas.