A Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) inscreveu no ano passado 21 empresas no setor das comunicações, das quais uma delas é a Deutsche Telekom, anunciou o regulador.

"Este número de inscrições no mercado das comunicações em 2020 permite confirmar uma tendência de subida no setor das comunicações eletrónicas (16 novas inscrições), quando comparado com os números verificados em anos anteriores (12 em 2019, nove em 2018, oito em 2017 e seis em 2016), e uma tendência de estabilidade no setor dos serviços postais (cinco em 2020, cinco em 2019, seis em 2018, sete em 2017 e seis em 2016)", refere a Anacom.

"Quanto ao setor das comunicações eletrónicas, destacam-se as inscrições no mercado da Internet fixa e da voz fixa e nómada, sobretudo relativamente a ofertas dirigidas ao segmento não residencial", acrescenta, salientando que "no total existem 136 empresas registadas no setor, mais 8,8% do que em 2019".

No setor postal, “por seu turno, mantém-se a tendência de um maior número de inscrições no mercado do serviço postal de correio expresso, sobretudo relativas a mudanças de parceiros na composição das redes postais de franquia”.