O Presidente da República afirmou, esta segunda-feira, que os militares portugueses são “sempre os melhores dos melhores”. Numa visita ao Regimento de Cavalaria n.º 6, em Braga, Marcelo Rebelo de Sousa lembrou as declarações do chefe de Estado da República Centro Africana, que afirmou nas comemorações dos 100 anos do Armistício, em Paris, que “os militares portugueses eram os melhores que lá estavam”.

“Ele disse-o em frente dos chefes de Estado de todos aqueles países e fiquei muito orgulhoso, tal como estou orgulhoso de estar aqui e agradecer o vosso contributo, em missões lá fora e cá dentro”, disse.

O Presidente da República agradeceu ainda o contributo dos militares “no processo que estamos a acabar de viver”, nomeadamente no apoio “nos lares, nas escolas e no processo de vacinação”.

Na visita, Marcelo sublinhou também o contributo no combate aos incêndios.

“Não podemos deixar de agradecer esse vosso contributo”. “São insubstituíveis", sublinhou.