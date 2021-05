Uma fuga de gás numa obra num local próximo ao Multiusos de Guimarães atrasou, esta segunda-feira, o programa de vacinação ali agendado.

Segundo declarações do diretor executivo do Agrupamento de Centros de Saúde do Alto Ave transmitidas à agência Lusa pela Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-N), a Proteção Civil foi acionada no momento em que a fuga de gás foi detetada.

Os profissionais que se encontravam no interior do pavilhão foram retirados “por uma questão de precaução”, tendo a vacinação arrancado com uma hora e meia de atraso.