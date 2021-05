A Guarda Nacional Republicana (GNR) impediu, esta segunda-feira de manhã, 155 pessoas de entrarem nas freguesias de São Teotónio e Longueira-Almograve, em Odemira, por não apresentarem um teste negativo à covid-19.

"Foi rejeitada a entrada a 155 trabalhadores por não apresentarem teste negativo [à covid-19] no momento da fiscalização", revelou fonte do Comando Territorial de Beja à agência Lusa.

No total foram fiscalizados 792 trabalhadores na cerca sanitária das duas freguesias, entre as 5h e as 10h. Das pessoas fiscalizadas, 689 eram trabalhadores de empresas sazonais com atividade no interior da cerca sanitária e de 103 trabalhadores de outras profissões.

Já entre as 5h e as 17h de domingo, tinham sido fiscalizados 535 trabalhadores de empresas com atividade no interior da cerca, dos quais 55 tiveram entrada rejeitada por não apresentarem um teste negativo.