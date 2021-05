A nova inquisição ataca em todas as frentes

Entre 1950 e 57 muitos milhares de americanos viveram um autêntico inferno, acabando muitos por se suicidarem, pois não queriam entrar no jogo da bufaria – muitas vezes inventada, ainda por cima – de acusarem amigos de serem comunistas e de eles próprios pedirem desculpa por alguma vez terem acreditado nos ideais do comunismo. Muito boa gente, que nada tinha a ver com a União Soviética, acabou com a vida destruída porque a caça aos comunistas lançada pelo senador Joseph McCarthy assim o determinou. Olhando para o que se passa no campo da arte, chego à conclusão que estamos a viver atualmente uma espécie de Macartismo. Tudo o que se fez é demonizado e ai de quem não aceite rescrever a história. A última aberração é dada por duas críticas que se dedicam à ‘vida’ da Disney e que querem alterar o final da Branca de Neve e os Sete Anões – e não se pense que querem apagar o filme como o fez o inimitável João César Monteiro. Como entendem que o beijo do príncipe que acorda a Branca de Neve não foi consentido, querem que essa cena desapareça da história. Estas duas almas maquiavélicas, juntam-se a outras que obrigaram a HBO a não passar E Tudo o Vento Levou, entre tantas outras alarvidades. A cada dia que passa somos surpreendidos com mais um auto-da-fé dos novos inquisidores. É um livro que não pode ser traduzido por uma excelente tradutora porque não é da cor da autora do livro, são obras retiradas porque alguém desvenda racismos nas mesmas, etc. Não faltará muito para que defendam que alguns quadros sejam repintados, pois podem ser ofensivos para alguém; que obras de certos museus sejam tapadas, como se faz quando algum fundamentalista árabe visita um museu europeu, e por aí fora. É nesse sentido que caminhamos. Ainda ontem olhei para um cartaz à beira da estrada e nem queria acreditar: acusam os produtores de carne de serem os responsáveis pela desflorestação, mais coisa menos coisa. Acreditem, se nada for feito nada, os novos inquisidores vão-nos obrigar a fazer muita coisa que não queremos e a nossa vida vai ser um inferno.