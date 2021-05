João Rodrigues, de 26 anos, é o vencedor da Volta ao Algarve, após findar a quinta e última etapa, entre Albufeira e o Malhão, em segundo lugar, atrás de Élie Gesbert (Team Arkéa-Samsic).

Para trás, no entanto, ficou Ethan Hayter, da Ineos, que partia com 12 segundos de vantagem, e que Rodrigues acabou por bater na classificação geral, findando a competição com nove segundos de vantagem frente ao inglês.

Assim, Rodrigues tornou-se no primeiro português desde 2006 a vencer a competição no sul do país, acompanhado pelo terceiro lugar de Joni Brandão na etapa - nono na classificação geral - no sucesso da W52-FC Porto.