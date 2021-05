Fim de semana em grande para Lewis Hamilton, o piloto britânico da Mercedes que continua a dar sinais da sua qualidade.

Em Barcelona, o Grande Prémio de Espanha foi marcante para Hamilton ainda na fase de qualificação, quando o britânico conquistou a 100.ª pole-position da sua carreira, um feito incrível comparado com o segundo piloto com mais pole-positions, Michael Schumacher, com 68.

Já na corrida, como tem acontecido em todas as etapas desta temporada, Max Verstappen, da Red Bull Racing, deu luta a Hamilton, colocando-se em primeiro lugar a seis voltas do fim. Naquele momento, no entanto, o britânico literalmente pôs o pé no acelerador, e ultrapassou o holandês, o que lhe valeu a vitória em Barcelona, a segunda consecutiva nesta temporada, e a terceira no total desde o início da época de 2021.

Verstappen manteve-se em segundo, a 15,841 segundos de Hamilton, seguindo-se Valtteri Bottas, também da Mercedes, a 26,610 segundos do companheiro de equipa.

Assim, Hamilton amealha 94 pontos no campeonato de pilotos, seguindo-se Verstappen com 80 pontos e Bottas com 48.