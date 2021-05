O Estoril Praia, que tinha já garantido um lugar na Primeira Liga, deixou fugir a celebração do campeonato no sábado, quando empatou frente ao Chaves, por uma bola.

Os festejos, no entanto, não demoraram, graças ao deslize do Vizela, segundo classificado, frente ao Cova da Piedade, numa partida que acabou empatada a uma bola, e que permitiu ao Estoril sagrar-se campeão do segundo escalão do futebol profissional português.

O Vizela começou até por estar a perder, com um golo madrugador de João Oliveira, aos 4 minutos. Ainda assim, nos últimos instantes da primeira parte, Cassiano converteu uma grande penalidade, que garantiu o empate aos visitantes. Ainda assim, apesar de ter evitado a derrota, o resultado não foi o suficiente para manter viva a luta pelo primeiro lugar, e o Estoril Praia sagrou-se, com 7 pontos de vantagem frente ao Vizela, campeão da Segunda Liga.