Donald Glover, ou Childish Gambino como todos o conhecem, está a ser processado pelo rapper Emelike Nwosuocha, de nome artístico Kidd Wes, que afirma que a sua música Made in America é «flagrantemente semelhante» à do cantor.

A ação movida em Nova Iorque argumenta sobre «a quase igual identidade rítmica, lírica e temática de composição, e o conteúdo de interpretação em partes do refrão – ou ‘gancho’ – que são os elementos centrais de ambas as canções».

This Is America tornou-se a primeira música rap a ganhar Grammys de melhor música e melhor disco, em 2019.

Uma das canções mais discutidas e poderosas do ano que transmitiu uma mensagem contundente sobre desigualdade racial, brutalidade policial e violência armada, que acabou por ser ampliada graças ao seu videoclip provocativo.

Nwosuocha afirmou que as canções são idênticas na «cadência vocal distinta e única, na entrega, ritmo e tempo fraseado».

O rapper sublinhou ainda que o refrão de Made In America e o de This Is America foram escritos na mesma métrica e que isso «não pode ser uma mera coincidência».

Agora, exige julgamento e uma indemnização, de forma a ser compensado por lucros cessantes e oportunidades perdidas.

Gambino ainda não respondeu publicamente às acusações.

Oiça os dois temas