O secretário de Estado Adjunto e da Energia, João Galamba, referiu-se ao programa Sexta às 9, da RTP, como "estrume" e "coisa asquerosa", numa resposta a um post de um utilizador do Twitter.

Tudo começou quando @soundpeaks escreveu: "Todas as semanas abro uma garrafinha do @Joaogalamba e sento-me a ver o estrume por ele produzido", partilhando um link do episódio do programa, conduzido por Sandra Felgueiras na estação pública, sobre a polémica relacionada com o Zmar.

"Lamento, mas estrume só mesmo essa coisa asquerosa que quer ser considerada "um programa de informação". Mas se gosta desse caso psicanalítico em busca da sua expiação moral, bom proveito", lê-se na resposta publicada por João Galamba, que entretanto apagou o texto, não sem antes o autor do tweet inicial, ter feito printscreen do comentário, que depois divulgou naquela rede social.

Sublinhe-se que esta não é a primeira vez que o secretário de Estado critica o programa da estação pública.