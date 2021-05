Morreu menino de Braga a quem o Papa telefonou

Tomás faria 8 anos no dia 22 de maio, mas pediu para antecipar a comemoração, devido ao agravamento do seu estado de saúde. Para assinalar a data, um conjunto de empresas e voluntários organizaram um desfile do mundo Disney, do qual o menino era fã, na rua da casa da família.