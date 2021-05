O cão d'água português Bo, que acompanhou Obama e a família desde o primeiro mandato do ex-presidente dos Estados Unidos (EUA) em 2009, morreu, este sábado, devido a um cancro.

Michelle e Barack Obama recorreram às redes sociais para se despedirem do animal de estimação.

"Esta tarde foi difícil para a nossa família. Dissemos adeus ao nosso melhor amigo - o nosso cão, Bo - após uma batalha contra o cancro. Na campanha eleitoral de 2008, prometemos às nossas filhas que teríamos um cachorrinho após a eleição. Na época, Bo deveria ser um companheiro para as meninas. Não tínhamos ideia do quanto ele significaria para todos nós", escreveu a antiga primeira-dama dos EUA.

“Por mais de uma década, Bo foi uma presença constante e gentil em nossas vidas - feliz em ver-nos nos nossos dias bons, nos nossos dias maus e todos os dias intermediários. Ele tolerava tudo o que acontecia por estar na Casa Branca, ladrava alto, mas não mordia, adorava pular na piscina no verão, era imperturbável com crianças, vivia para as migalhas à volta da mesa de jantar e tinha um pelo lindo. Ele era exatamente o que precisávamos e mais do que esperávamos. Sentiremos muito a falta dele", declarou o antigo presidente dos EUA.

Today our family lost a true friend and loyal companion. For more than a decade, Bo was a constant, gentle presence in our lives—happy to see us on our good days, our bad days, and everyday in between. pic.twitter.com/qKMNojiu9V

This afternoon was a difficult one for our family. We said goodbye to our best friend—Bo—after a battle with cancer. We are grateful for the love you showed him over the years. Please hug the furry members of your family a little closer tonight—and give them a belly rub from us. pic.twitter.com/zOk3SPABsT