Depois de Mariana ter ‘confirmado’ a separação com uma fotografia que acompanhou com a legenda ‘New life, new beginnings [nova vida, novos começos]’ – tendo, entretanto, partilhado um storie no Instagram onde se mostra aparentemente num jantar romântico a dois –, foi a vez de Alexandre Esteves de Oliveira recorrer às redes... para criticar a antiga companheira. «Continua o meu improvável papel diário de fazer de pai e de mãe dos meus filhos. Não os tive só para ter mais seguidores no Instagram e futilidades afins. Foi mesmo por amor, e assim continuará», escreveu numa fotografia onde mostrava os três filhos.

Já esta quinta-feira, 6 de maio, o advogado voltou ao Instagram, desta vez atacando as amigas da irmã mais velha de Carolina Patrocínio: «Puri: super feliz por ir ao Zoo com as amigas do colégio: felizmente, as amigas dela não são da mesma estirpe das amigas da mãe. Como me diz a minha família: não ligue, Alexandre, aquilo é outra gente!», escreveu numa publicação com a imagem da filha Pureza. A partilha polémica conduziu a uma onda de criticas e a própria família de Mariana Patrocínio reagiu, através de Francisca Vieira de Almeida [Pakika], prima da advogada: «Então Alex. Tem mas é respeito», atirou.

Os internautas também não perdoaram a atitude de Alexandre Esteves de Oliveira. «Que atitude tão feia! A roupa suja lava-se em privado, um dia os seus filhos vão ler isto… Lembre-se do dizia Freud: quando Pedro me fala sobre Paulo, sei mais de Pedro que de Paulo» ou «Tanto dinheiro para comprar peças de arte... mas sem nenhuma educação», podia ler-se entre centenas de comentários.

Horas depois, o advogado voltou às redes em tom irónico e pediu desculpa à ex-companheira, apesar de manter os ataques direcionados às amigas da mesma. «Fiz um post bué chato à minha Marianinha e queria imenso pedir desculpa à minha Marianinha. Quanto às anormais das amigas, é para manter», afirmou na legenda de uma fotografia de ambos.

Já esta sexta-feira, Alexandre Esteves de Oliveira apagou a publicação que incendiou as redes e reagiu às críticas de que tem sido alvo. «New post: tive de apagar o de ontem porque já não estava a aguentar tanta inteligência de tanta gente: só aceito beijinhos e abraços», disse na legenda do novo registo.

Embora sem referir nomes, Jessica Athayde também mostrou a sua indignação perante o sucedido. «Fico indignada quando vejo pais de crianças a usar as redes sociais para lavar roupa suja, é uma enorme falta de respeito e a meu ver uma enorme ausência de amor», escreveu. Carolina Patrocínio foi uma das pessoas que comentou o post da atriz, utilizando apenas a imagem de um coração partido. Também Rita Ferro Rodrigues reagiu: «Baixo nível e psicopatia. Grave e assustador», escreveu.

Mariana Patrocínio e Alexandre Esteves de Oliveira têm três filhos em comum: Mateus, de 8 anos, Pureza, de 7, e Mariana, de 2 anos de idade.