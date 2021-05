A jornalista Ana Leal está de regresso à televisão e, como será hoje anunciado pela estação do grupo Cofina, passa a reforçar a equipa de investigação da CMTV.

Ana Leal deixou a TVI em julho do ano passado, um mês depois de ter visto suspenso o seu programa de informação na estação de Queluz.

O Nascer do SOL apurou que Ana Leal retomará o jornalismo de investigação em que se especializou, estando previsto que as suas reportagens sejam emitidas no programa Investigação CM e nos noticiários habituais da CMTV e publicadas na edição impressa do Correio da Manhã.