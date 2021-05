Todas as regiões de Portugal apresentam um índice médio de transmissibilidade (Rt) abaixo de 1, de acordo com o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA).

O relatório semanal do INSA sobre a evolução da curva epidémica da covid-19 em Portugal, divulgado à sexta-feira, revela que entre 08 de abril e 02 de maio, “observou-se uma redução acentuada do R(t), tendo passado de 1,06 para 0,92 indicando uma tendência decrescente da incidência de SARS-CoV-2”. O INSA destaca, contudo, que o seu verdadeiro valor pode estar “entre 0,91 e 0,94 com uma confiança de 95%”.

O R(t) é de 0,95 na região Norte, 0,95 na região Centro, 0,91 em Lisboa e Vale do Tejo, 0,81 no Alentejo e 0,83 no Algarve. Na região autónoma dos Açores é de 0,88 e na região autónoma da Madeira de 0,97.

O INSA destaca ainda que todas as regiões apresentam uma taxa de incidência acumulada inferior a 120 casos por 100.000 habitantes.

Esta taxa é de 38,3 no Centro, 44,8 no Alentejo, 48,4 em Lisboa e Vale do Tejo, 63,9 no Algarve, 71,6 no Norte, 94,7 nos Açores e 102,7 na Madeira.