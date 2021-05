Em 2020, excluindo produtos agrícolas, as importações de produtores alimentares ascenderam a 3 mil milhões de euros e as exportações rondaram 2,8 mil milhões de euros – com o azeite e o vinho a bater novos recordes.

Importações

Fruta

2020 - 933 892 979 kg – 59% da UE, 41% extra UE

2010 - 698 842 624 kg

Em 2020 importámos fruta de 68 países

TOP 15 (em quantidade, kg)

1. Bananas - 236046520

2. Laranjas - 162993009

3. Ananases ou Abacaxis - 57601845

4. Melões - 54211281

5. Pêssegos e Nectarinas - 48797556

6. Maçãs - 45065059

7. Melancias - 44083519

8. Goiabas, Mangas e Mangostões – 37883840

9. Limões e Limas - 36142365

10. Uvas frescas - 31649609

11. Clementinas - 21842776

12. Morangos - 15638590

13. Mandarinas e tangerinas - 14134000

14. Peras - 13370081

15. Abacates - 11206417

Países de onde importamos mais fruta: Espanha, África do Sul, Costa Rica, Colômbia e Países Baixos.

Países de onde são importados mais

Ananases e abacaxis: Espanha

Bananas: Espanha, Costa Rica e Colômbia

Laranjas: África do Sul e Espanha

Melões: Espanha

Pêssegos: Espanha

Curiosidade

O abacate tornou-se popular nos últimos anos e os números falam por si. Em 2010 foram importados 720 686kg. As quantidades dispararam ano após ano com um novo recorde em 2020: 15 vezes mais abacate do que há dez anos.

Dava mais de um quilo de abacate por cada português.

Hortícolas e afins

2020 - 841 109 419 kg – 91,5% da UE, 8,5% extra UE

2010 - 772 483 572 kg

Em 2020 importámos hortícolas de 60 países

TOP 10

Batatas- 378189942

Cebolas e família dos alhos - 96319639

Tomates - 46305660

Azeitonas (a maioria para produção de azeite) - 34284315

Couve-flor e brócolos - 31999415

Cenouras e nabos - 23371703

Abóboras, curgetes e cabaças - 21447846

Pimentos do género “capsicum” ou “pimenta”, frescos ou refrigerados - 19278536

Alface - 6210946

Feijões - 5893611

Países de onde importamos mais hortícolas: Espanha, França, Países, Baixos, Argentina e Alemanha

Países de onde importamos mais

Batatas: França e Espanha

Cebolas e alhos: Espanha e França

Tomates: Espanha e Alemanha

Azeitonas: Espanha

Couve flor e brócolos: Espanha e Alemanha

Carne

2020 - 287 060 650 kg – 97,6% da UE, 2,4% fora da EU

2010- 289 487 370 kg

Em 2020 importámos carne de 28 países

Países de onde importamos mais: Espanha, Países Baixas, França, Polónia e Alemanha

Carne de bovino - 106 644 099

Carne de suíno - 86 009 009

Carne de aves - 65 905 450

Países de onde importamos mais

Carne de Vaca: Espanha e Países Baixos

Carne de porco: Espanha e França

Carne de galos e galinhas: Espanha e Itália

Peixe e moluscos (*exceto peixes vivos ornamentais)

2010- 406 330 753 kg

2020 - 383943839 kg – 69% da UE e 41% extra UE

Em 2020 importámos peixe de 83 países

Países de onde importamos mais peixe Espanha, Suécia, Países Baixos, China e Rússia

Peixe fresco ou refrigerado - 77609602kg

TOP 5 (kg)

Esparídeos (dourada e sargo) - 1 4216 638

Salmões - 8 985 595

Robalos - 7 759 893

Sardas e cavalas - 7 367 574

Bacalhau - 6 911 032

Bacalhau seco/salgado - 47 067 725

Crustáceos - 30 614 980

Peixe congelado - 135427976kg

TOP5 (kg)

Bacalhau - 34 153 496

Pescadas e abróteas - 21 148 251

Sardinha e familiares - 15 139 215

Atuns - 7 610 016

Cação e outros tubarões - 7 222 277

Moluscos - 53 492 095

Filetes - 30 589 236

Curiosidade

Da China, as maiores exportações foram em 2020 de peixe seco, incluindo bacalhau e lulas, chocos e pota congelados. Da Rússia importou-se apenas bacalhau, mas é da Suécia e dos Países Baixos que vem a maioria.

Cereais

2020 - 3 755 432 651 kg – 45,1% da UE, 54,9% extra UE

2010- 3 612 936 667 kg

Países de onde se importa mais

Brasil (BR) - 745 027 232

Ucrânia (UA) - 735 058 541

França (FR) - 70 1792 412

Espanha (ES) - 348 268 226

Reino Unido e Irlanda do Norte (GB) - 263 129 201

Top

Milho - 1 898 396 128

Trigo e mistura de trigo com centeio - 1 184 954 084

Cevada - 375 294 029

Arroz - 217 749 986

Curiosidade

Em 2020 foram importados 391 773 quilos de quinoa. Até 2011 não há registos de importação deste alimento para o país. A maioria da quinoa vem de países da UE. Também a importação de flocos de aveia cresceu significativamente nos últimos 20 anos, passando de 750 mil quilos importados por ano em 2010 para mais 6 milhões. No ano passado houve a primeira quebra.

Exportações

Carne

2020- 109 002 094

2010- 50 093 982

Países que mais importam (kg) e principal produto: Espanha (porco, vaca), China (porco) e França (aves)

Fruta

2020- 571 630 614

2010 - 298 809 820

Em 2020 exportámos fruta para 90 países

Maiores exportações

Laranjas - 157 943 926

Peras - 94 505 493

Maçãs - 65 765 916

Bananas - 32 302 286

Framboesas e amoras - 28 711 856

Países que mais importam e o quê

Espanha (laranja, banana e ananás, praticamente todo)

França (laranja, maçãs e peras)

Brasil (maçãs e peras)

Reino Unido (maçãs e peras)

Alemanhas (peras e framboesas/amoras*)

*O principal destino dos frutos vermelhos foram em 2020 os Países Baixos

Hortícolas e afins

2020 - 434 693 292

2010 - 299 494 639

Em 2020 foram registadas exportações de hortícolas para 80 países

Principais exportações

Tomates, frescos ou refrigerados - 64 482 997

Batatas, frescas ou refrigeradas 51 977 849

Abóboras, curgetes e cabaças (Curcurbita spp.), frescas ou refrigeradas 43 342 764

Couves, couve-flor, repolho ou couve frisada, couve-rábano e produtos comestíveis semelhantes do género “Brássica”, frescos ou refrigerados - 38 449 524

Azeitonas (cerca de metade para produção de azeite) - 32 064 658

Países que mais importam

Espanha (tomate, cebola e azeitona quase toda)

França (batata)

Bélgica (cogumelos)

Países Baixos (couves e abóboras)

Alemanha (cenouras, nabos, alfaces)

Peixe, crustáceos e moluscos

2020 - 167 506 095

2010 - 174 529 283

Principal destino: Espanha, França e Brasil (peixe congelado)

Cereais

2020 - 24 489 401

2010 - 162 916 940

Países que mais importam e principal produto: Espanha (milho), Jordânia (arroz) e Reino Unido (arroz)

Curiosidade

Há comida a vir dos lugares mais longínquos e também a ir. Vamos aos antípodas de Portugal. Em 2020 foram importadas 600 toneladas de carne da Nova Zelândia, 160 toneladas de fruta (maçãs!) e cerca de 1700 toneladas de peixe congelado. Já os neo-zelandeses, segundo os registos do INE, mandaram vir 37 toneladas de soro de leite ou algo similar de Portugal.

Queijos

Importamos: 57 177 779 kg (2020) - 97,2% da UE,2,8% de fora da UE

Exportamos: 8 158 337 kg (2020) - 61% UE, 39% fora da UE

Ovos

Importamos: 7 989 968 kg (2020) - 99,2% da UE, 0,8% fora da UE

Exportamos: 24 811 754 kg (2020) - 57,6% UE, 42,4% fora da UE

Massas

Importamos: 42 940 060 kg (2020) - 93% da UE, 7% de fora da UE 42 940 060

Exportamos: 20 240 490 kg - 60% para a UE (2020), 40% fora da UE

Sumos de fruta

Importamos: 89 594 103 kg - 97,3% dentro da UE (2020), 2,7% fora da EU

Exportamos: 28 112 444 kg -64,4% para a UE, 35,6% para fora

Cacau e chocolates

Importamos: 62 458 091 kg (2020) - 95,4% da UE,4,6%, fora da EU

Exportamos: 7 637 991 kg (2020) - 62,7% para a UE, 32,6% para fora

Vinho

Importamos: 271 097 345 kg (2020) - 99,9% da UE, 0,1% fora da EU

Exportamos: 312 828 494 kg (2020) - 44,7% para a UE, 55,3% para fora

Azeite

Importamos: 145 595 237 kg (2020) -98,3% da UE, 7,7% fora da EU

Exportamos: 201 667 272 kg (2020) -58,9% para a UE, 41,1% para fora