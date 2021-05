Enquanto houver estrada para andar...

A vida às vezes prega-nos partidas e o tempo vai-nos mastigando. Por isso temos que nos ir adaptando às circunstâncias sem nunca perder a vontade de sermos felizes e de vivermos mais desses momentos perfeitos. Saciarmos esta nossa saudável loucura por vezes de uma outra forma.

Praticamente todos nós temos no decorrer das nossas vidas alguém que nos acompanha nos momentos mais inesquecíveis e nas aventuras mais inusitadas e que se torna naquela pessoa especial pela forma como fica plasmada nessas boas memórias que de quando em vez nos assolam a mente. São as experiências em conjunto e as vivências que nos tornam cúmplices. As conversas até de madrugada, o ombro amigo nas alturas mais difíceis em que tudo parece desabar mas também os conselhos, as chamadas à razão e a liberdade para dizermos o que queremos e nos apetece por direito. Aquela pessoa com quem comunicamos com sorrisos e com os olhos. Como se fossem sinais de fumo.

Eternizados em vários filmes de Hollywood como por exemplo SideWays em que o brilhante Paul Giamatti oferece ao “compagnon de route” uma viagem pelas vinhas da Califórnia (para celebrar o noivado ) que acaba por se tornar numa dessas memoráveis aventuras em que se estreitam laços e se vivem um conjunto de emoções que os aproximam e os tornam inseparáveis. Tal como no filme também eu tenho o meu companheiro de viagens, de tantas conversas e boas memórias. Das muitas histórias inesquecíveis que tenho com ele, de férias intermináveis, de horas passadas a rir mas também de tantas brincadeiras que aprontamos um ao outro lembro-me particularmente de uma.

Estávamos nós num restaurante chamado Sketch em Londres e eu sabendo que o meu amigo não falava quase nada inglês fazia-me de desentendido sempre que ele me pedia para lhe pedir um Jameson. Até que ele, farto de esperar e seguramente cheio de sede (coisa que nunca lhe falta) dirigiu-se ao bar e num esforço titânico lá se tentou expressar para que o empregado o percebesse. A pronúncia foi tão boa (ou tão má…) que esse mesmo empregado lhe perguntou se ele era português ao que ele respondeu afirmativamente. Ora esse mesmo empregado era de Odivelas e tinha vindo para Inglaterra em trabalho. A partir desse momento, com a ajuda desse mesmo português e de um porteiro de chapéu de coco afegão, demos início a uma noite inesquecível em que nos abriram as portas dos melhores clubes privados e em que tivemos tratamento especial com meia dúzia de libras no bolso e muito à conta da nossa lata e das nossas brincadeiras.

A vida às vezes prega-nos partidas e o tempo vai-nos mastigando. Por isso temos que nos ir adaptando às circunstâncias sem nunca perder a vontade de sermos felizes e de vivermos mais desses momentos perfeitos. Saciarmos esta nossa saudável loucura por vezes de uma outra forma. O meu companheiro foi obrigado a umas férias forçadas à conta de um susto que apanhou. Mas sei que ele sabe que como diz Jorge Palma “enquanto houver estrada pra andar, a gente vai continuar”. E eu cá estou à espera dele para mais momentos desses.