Será este o momento de viragem em que Rio passa a ser líder da oposição?

Não creio que isso seja propriamente um pecado mortal, mas em certos momentos parece faltar alguma elevação no discurso dos altos responsáveis do PS.

Se, ao ouvir a entrevista ao DN, JN e TSF, tivéssemos em conta apenas o tom de voz sereno das respostas, António Costa até parecia um estadista. Porém, a escolha das palavras que usou para descrever Rui Rio deixou uma ideia diferente, com o primeiro-ministro a ficar aquém dos mínimos do bom gosto.

“Um cata-vento tem uma grande vantagem sobre o dr. Rui Rio: é que um cata-vento ao menos tem pontos cardeais, o dr. Rui Rio não tem”, acusou Costa.

Por um lado, a expressão “cata-vento” não foi feliz, pois todos a associam ao Presidente (e o primeiro-ministro, que mede bem as palavras, deve ter consciência disso). Por outro lado, a violência do ataque foi tanto mais surpreendente quanto Rio adoptou sempre uma postura colaborante para com o Governo, recusando fazer crítica pela crítica quando outros o instigavam a ser mais agressivo.

Aquilo a que o líder do PSD chamou sempre oposição responsável e séria, era por outros considerado como complacência, cumplicidade ou frouxidão.

Mas esse pacto de não agressão parece ter agora chegado ao fim. Logo na sequência da entrevista de Costa, Rui Rio recordou as interferências de Costa num dos casos mais tóxicos para o PS – o episódio da Casa Pia, que envolveu suspeitas de pedofilia.

Teremos assistido a um ponto de viragem?

É bem possível que daqui para a frente Rio deixe de ser apenas líder do PSD e assuma o papel de líder da oposição, algo que fez falta nos últimos três anos. Seria mais do que uma mudança de estilo, implicaria uma mudança de atitude ou posicionamento, mas Rio não deve ter receio de dar esse passo. Pelo contrário, depois deste ataque, tem toda a legitimidade para ser mais incisivo. E se Costa o acusar de cata-vento, o líder do PSD pode sempre recordar-lhe as palavras de Mário Soares: “Só os burros não mudam de ideias”.