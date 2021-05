O número de casos da variante B16172 do vírus SARS-CoV-2, conhecida como uma das variantes indianas, está a aumentar em todo o Reino Unido. Segundo o jornal britânico The Guardian, as autoridades de saúde pública garantem que o risco da variante é “elevado” e foram detetados casos num lar de Londres, onde todos os idosos já tinham sido vacinados.

O jornal teve acesso a e-mails confidenciais das autoridades britânicas que mostram que há três variantes com origem na Índia a circular no Reino Unido – a B16171, B16172 e B16173.

De acordo com a publicação, foram registados 15 casos da variante B16172 num lar de idosos de Londres, onde todos os utentes já tinham sido inoculados com as duas doses da vacina da AstraZeneca contra a covid-19, uma semana antes. No entanto, não foram registados quaisquer óbitos e apenas quatro utentes tiveram de ser hospitalizados sem sintomas graves da doença.

Atualmente há 48 cadeias de transmissão da variante no Reino Unido, havendo também registo de casos de transmissão comunitária. Em Londres, os casos estão, por enquanto, restritos a lares de idosos.