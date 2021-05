O Brasil registou, esta quinta-feira, 73.380 casos do novo coronavírus e 2.550 vítimas mortais, de acordo com dados divulgados pelo Ministério da Saúde do país.

Em relação à véspera, os números são bastante semelhantes – 73.295 casos e 2.811 mortes – mas o país regista hoje um novo marco: 15 milhões de contágios desde o início da pandemia.

As autoridades brasileiras já deram conta de 15.003.563 casos de infeção e 416.949 pessoas morreram devido a complicações associadas à doença.