O Presidente filipino, Rodrigo Duterte, ordenou que a polícia detenha as pessoas que não estiverem a usar a máscara adequadamente, num momento em que o país luta para conter um aumento de casos de covid-19.

O chefe de Estado lançou esta nova diretriz após uma reunião do seu grupo de trabalho sobre a covid-19, de acordo com um vídeo transmitido pelos seus serviços na noite de quarta-feira e no qual todos estão a usar máscara, exceto Duterte.

Milhares de pessoas foram punidas por não cumprir as regras decretadas para combater a covid-19 desde que as restrições foram reforçadas na capital e províncias vizinhas, no final de março, devido a um aumento nos casos do coronavírus Sars-CoV-2.

O Ministro da Justiça e o responsável pela polícia instaram os agentes da polícia a impor multas ou serviços comunitários aos infratores, ao invés de detê-los, após a morte de um homem que, por violar o recolher obrigatório, foi forçado a executar 100 flexões.