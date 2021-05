Um padre foi condenado, esta quinta-feira, a quatro anos e seis meses de pena suspensa por ter usado o dinheiro das esmolas e das contas bancárias de duas paróquias em Lisboa para adquirir 19 carros e outros bens.

Em relação à paróquia do Santo Condestável, em Lisboa, o padre António Teixeira foi acusado de um crime de abuso de confiança agravada e um de furto qualificado. Já o crime de abuso de confiança agravado respeitante à paróquia dos Remédios de Carcavelos foi absolvido.

O sacerdote também era suspeito de ter vendido arte sacra das paróquias que valiam dezenas de milhares de euros.

Das peças de arte sacra alegadamente desviadas estão um cálice cerimonial adornado com safiras, rubis e esmeraldas, mobiliário eclesiástico, objetos em prata ou marfim, como crucifixos e custódias, e várias imagens do séc. XVII, de acordo com a TVI24.

De realçar que para vender alguns destes artigos é preciso uma autorização do patriarca e outros do Vaticano, algo que não terá acontecido.

Na leitura da sentença, segundo a mesma fonte, o juiz admite que “o tribunal teve em conta o percurso de vida e a conduta muito ativa e assertiva do arguido em procurar resolver os problemas da paróquia, que afligem os paroquianos, os toxicodependentes e as prostitutas”.