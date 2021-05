A DGS atualizou o balanço da covid-19 em Portugal e segundo os novos dados, divulgados esta quinta-feira, foram registados mais cinco óbitos associados à doença nas últimas 24 horas, período no qual foram também confirmados mais 373 contágios. Assim, Portugal soma agora um total de 838.475 diagnósticos positivos, dos quais 22.535 dizem respeito a casos ainda ativos, e 16.988 vítimas mortais da epidemia no país.

Em termos de novos casos, este é o oitavo dia consecutivo com menos de 500 contágios, por outro lado o número de mortes é superior ao dos últimos dias, sendo mesmo o pior registo de maio.

A região com mais infeções diárias é a do Norte, que registou 181 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, segue-se Lisboa e Vale do Tejo com 106 contágios, o Centro com 32, o Algarve com 12 e o Alentejo com 10. Em relação às regiões autónomas, há um total de 38 novos casos, 16 na Madeira e outros 16 nos Açores.

Das cinco mortes de infetados, três ocorreram na Grande Lisboa e as restantes duas no Norte.

Nos hospitais estão agora 283 pessoas com covid-19, menos 14 do que na quarta-feira, dos quais 77 se encontram em unidades de cuidados intensivos, menos seis do que ontem.

Segundo os dados da DGS, o total de recuperados subiu para 798.952, depois de, nas últimas 24 horas, mais 538 pessoas terem deixado de ter a doença ativa.

Atualmente existem 22.535 casos ativos da doença no país, menos 170 do que ontem, e as autoridades de saúde têm 22.010 contactos sob vigilância.

Os dados da incidência e do Rt não foram atualizados, pelo que se mantêm inalterados face a ontem, quando se registavam 61,3 casos de infeção por cada 100 mil habitantes no país, e 59,0 quando considerado apenas o continente. O Rt é de 0,95, valor igual se tenha em conta os dados das regiões autónomas ou só os de Portugal continental.

Consulte o boletim na íntegra.