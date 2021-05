A Força Aérea resgatou, com um helicóptero, um homem, com cerca de 50 anos, que caiu de uma ravina, numa escarpa do Cântaro Magro, em Manteigas, na Serra da Estrela, esta quarta-feira.

A vítima foi resgatada por um helicóptero AW119 Koala, tendo sofrido vários traumatismos. A missão durou quase duas horas e foi realizada pelo destacamento permanente no Aeródromo de Manobra N.º1, em Ovar.

Após o socorro, o homem foi transportado até à Torre da Serra da Estrela, onde estava um helicóptero do INEM à sua espera para o transportar para a unidade hospitalar.

