Banido de diversas redes sociais, o ex-Presidente Donald Trump decidiu lançar, esta terça-feira, uma plataforma exclusiva para partilhar os seus pensamentos.

O antigo apresentador do programa The Apprentice decidiu que irá trabalhar na sua pegada digital através de “From the desk of Donald J. Trump”, um blog onde pode partilhar mensagens, imagens e vídeos.

Apesar de estar impossibilitado de comunicar com os seus seguidores ou de publicar o conteúdo deste site noutras redes sociais, como o Facebook ou o Twitter, onde fez grande parte da comunicação durante a sua presidência, os seus seguidores, que podem deixar “gostos” nas publicações, mas não podem comentar, têm a liberdade de partilhar as publicações de Trump onde bem entenderem.

Em declarações à Fox News, uma fonte do ex-Presidente esclareceu que este blog “é apenas uma comunicação unilateral”. “Este sistema apenas permite que Trump comunique com os seus seguidores”.

“É uma espécie de blog”, explicou Kara Swishher, colunista do New York Times descrita pela Newsweek como a “jornalista de tecnologia mais poderosa” de Silicon Valley, a um programa de rádio da BBC. “Eu pensei: ‘2002 está a ligar e quer o seu blog de volta’”, disse de forma irónica. “Não sei se este é o seu plano a longo prazo, [Trump] tem conselheiros digitais muito inteligentes. Pode ser apenas o princípio da sua tentativa de restabelecer uma participação mais barulhenta nos meios digitais”, afirmou a jornalista.

Apesar de no vídeo promocional desta página ser afirmado que “From the desk of Donald J. Trump” será um “farol da liberdade” e um lugar para “se falar livremente e em segurança” numa altura marcada por “mentiras e silêncio”, as primeiras mensagens divulgadas no site reforçam as alegações de que o ex-Presidente não perdeu as eleições e lançam críticas à administração de Joe Biden, assim como aos colegas do Partido Republicado, como o senador Mitt Romney e a deputada Liz Cheney, que votaram a favor da destituição de Trump, no seu segundo processo de impeachment.

Facebook revoga suspensão

A estreia de “From the desk of Donald J. Trump” coincide com a decisão da Comissão de Supervisão do Facebook para manter a suspensão da conta de Trump.

A decisão foi anunciada na quarta-feira, no entanto, a Comissão afirma que a suspensão permanente “não é adequada” e, dentro de seis meses, irá rever esta ação para “determinar uma resposta proporcional dentro das regras aplicadas a todos os utilizadores desta plataforma”.

A conta de Donald Trump, à semelhança do que também aconteceu no Twitter, Instagram ou YouTube, foi suspensa devido a suspeitas de incitamento à violência, na sequência da invasão ao Capitólio, a 6 de janeiro, enquanto o Congresso validava a vitória do democrata Joe Biden nas presidenciais de 3 de novembro.