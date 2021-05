Nasceu em Bragança. Como é que descreveria a sua infância?

Foi feliz. Os meus pais são professores e a minha irmã, que é mais velha, sempre estimularam o meu gosto pela leitura e a minha curiosidade científica. Recordo o quanto gostava do comboio que passava perto de minha casa e em que só andei uma vez, as cerejas que se comiam por altura da Feira das Cantarinhas, a participação no Coral Brigantino – apesar de eu cantar muito mal – e as idas ao cinema, que eram sempre especiais de tão raras.

Já em criança dizia que queria ser médico ou este objetivo surgiu mais tarde?

Não era um objetivo de criança. Aliás, estive sempre muito dividido entre as Humanidades e as Ciências Naturais. Entre o sétimo e o nono ano, tive uma professora de História que me marcou muito significativamente e que me deixou determinado a seguir Humanidades. Curiosamente, foi essa mesma professora, Fernanda Tiago, que acabou por me aconselhar a optar pelo Ramo Científico-Natural – assim se chamava na altura – com o argumento de que também precisávamos de cientistas que gostassem de Humanidades.

“O Médico que só sabe Medicina nem Medicina sabe”. Identifica-se com esta célebre frase de Abel Salazar?

Sim. Na Escola de Medicina da Universidade do Minho, desde a sua fundação, há outra máxima que tem guiado a forma como vemos a Medicina: “Nada do que é humano é estranho ao médico”, de Joaquim Pinto Machado. Os médicos devem, ao longo da sua formação, ter uma imersão em todos aqueles que são os diferentes componentes da vida do ser humano. E tal integra a definição da matriz do curso. Temos uma unidade denominada de Domínios Verticais, que agora foi englobada numa área mais abrangente, o Perfil Académico, em que os alunos são convidados à reflexão acerca de obras literárias, desde a prosa à poesia, mas também são contemplados o cinema, a pintura e muitas outras atividades que fazem a ponte entre as humanidades e a Medicina.

Quais são os seus maiores hobbies?

Adoro viajar, passear pela natureza – nomeadamente no Parque Nacional da Peneda-Gerês. Também gosto de conviver com amigos, ir ao cinema, ao Theatro Circo e ao gnration. Corro três vezes por semana. Também podem encontrar-me no estádio de futebol sempre que joga o Braga.

Em 2001, escreveu, juntamente com outros três então adolescentes, sobre a revisão curricular do ensino secundário”. A frase “Sentimos, sobretudo, que não existe vontade de mudar” foi destacada. Sempre foi interventivo no meio escolar?

Sempre me interessei pela política nos seus mais variados sentidos e, por isso, procurei intervir nos diferentes contextos em que fui estando envolvido ao longo do meu percurso escolar.

No mesmo ano, começou a estudar Medicina na Universidade do Minho.

Vim morar para Braga no 11º ano com os meus pais e irmã. O curso de Medicina abriu na Universidade do Minho com um projeto pedagogicamente inovador no ano em que me candidatei. Achei que seria boa ideia experimentar um curso novo e foi a melhor escolha que fiz em todo o meu percurso académico.

Leia a entrevista na íntegra na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o i em sua casa. Saiba como aqui.