Pelo menos 42 trabalhadores migrantes, que viviam na zona de Odemira sem condições, foram realojados, 21 ficaram no Zmar e os restantes 21 na pousada da juventude de Almograve.

A operação de instalação dos trabalhadores foi levada a cabo, esta quinta-feira de madrugada, sob forte contingente policial, avançou a RTP.

No Zmar, alguns dos proprietários de habitações do empreendimento mostraram o seu desagrado, de forma pacífica, com o realojamento dos migrantes no local.