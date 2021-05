O governo de Joe Biden, Presidente dos Estados Unidos da América, anunciou, esta quarta-feira, que o país irá defender a suspensão da proteção de patentes das vacinas contra a covid-19. O objetivo é acelerar a produção e a distribuição do fármaco em todo o mundo.

“Os EUA apoiam a suspensão de proteções de propriedade intelectual para as vacinas contra a Covid-19 para ajudar a acabar com a pandemia, e vamos participar ativamente em negociações da Organização Mundial do Comércio para que isso aconteça”, afirmou a embaixadora americana para a Organização Mundial do Comércio, Katherine Tai, no Twitter.

"Trata-se de uma crise sanitária mundial e as circunstâncias extraordinárias da pandemia de covid-19 exigem medidas extraordinárias", acrescentou.

“O objetivo do governo é levar o maior número possível de vacinas seguras e eficazes ao maior número possível de pessoas. Enquanto o nosso fornecimento de vacinas para o povo americano já está assegurado, o governo irá continuar a expandir os seus esforços — trabalhando com o setor privado e todos os parceiros possíveis —, para expandir a produção e distribuição de vacinas”, lê-se ainda num comunicado divulgado pela administração de Biden.

These extraordinary times and circumstances of call for extraordinary measures.



The US supports the waiver of IP protections on COVID-19 vaccines to help end the pandemic and we’ll actively participate in @WTO negotiations to make that happen. pic.twitter.com/96ERlboZS8