Morreu Cândido Ferreira, vítima de cancro. A notícia foi confirmada pelo cineasta Ivo Ferreira, filho do ator, à rádio TSF, esta quarta-feira.

Cândido Ferreira, fundador do grupo de teatro ‘O Bando’, onde trabalhou por 12 anos, começou a sua carreira em Paris, em 1971, no teatro operário.

Com o espetáculo Comunidade, de Luiz Pacheco, foi-lhe atribuído o Prémio Garrett interpretação masculina em 1988.

No currículo conta com dezenas de participações em telefilmes, séries e novelas. Uma das suas primeiras participações no cinema foi em os Canibais (1088) de Manoel de Oliveira. Fez ainda parte de filmes de Joaquim Leitão, Joaquim Sapinho, Luís Galvão Teles, Eduardo Guedes, Luís Filipe Rocha, Raquel Freire, Ruy Guerra e Luís Álvaro Morais.

Recentemente, o ator participou nos filmes, a Herdade, de Tiago Guedes, e Cartas de Guerra, do filho Ivo Ferreira.

Cândido Ferreira, também dramaturgo, encenador e produtor, era casado com Cármen Marques e era ainda pai de Marta Ferreira.