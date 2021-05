As casas ficaram mais caras, com os preços a subirem para uma média de 1188 euros por metro quadrado, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE). No entanto, houve 46 municípios cujo valor do metro quadrado superou a média nacional. Mas o destaque de 2020 foi mesmo o Porto, que viu os preços dispararem 15%.

No último trimestre de 2020, o preço mediano das casas foi de 1.188 euros por metro quadrado, um valor que representa uma subida de 1,7% face ao terceiro trimestre e de 7,8% face ao último trimestre de 2019. “A evolução da taxa de variação homóloga entre o 3.º e 4.º trimestre de 2020, de 7,6% para 7,8%, evidencia uma ligeira aceleração dos preços da habitação, interrompendo a desaceleração verificada nos dois trimestres anteriores, refere o gabinete de estatística.

Lisboa continua a ser a cidade mais cara (3377 euros por metro quadrado), à frente de Oeiras (2353 euros/m2) e Loulé (2286 euros/m2). Mas, em termos de evolução, foi o Porto que se destacou, ao ver os preços dispararem 14,7% para uma mediana de 2142 euros por metro quadrado.