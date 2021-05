O corpo de Marco Serralheiro, pescador desaparecido na noite de sexta-feira na zona da Cala das Barcas, no rio Tejo, foi encontrado junto a Cacilhas, no concelho de Almada, cerca do meio-dia desta quarta-feira, segundo o capitão do Porto de Lisboa, Vieira Branco, citado pela agência Lusa.

O homem, de 39 anos, desapareceu na semana passada depois de ter caído de um barco de pesca local e as operações de busca iniciaram-se no próprio dia pela Polícia Marítima de Lisboa, pela Estação Salva-vidas de Lisboa e pelos Bombeiros Voluntários do Barreiro.

Segundo a Autoridade Marítima Nacional, desde segunda-feira que as buscas se realizavam no âmbito das ações diárias efetuadas pela entidade.