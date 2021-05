O Canadá aprovou, esta quarta-feira, a administração da vacina da Pfizer/BioNTech para jovens a partir dos 12 anos. É o primeiro país do mundo a aprovar tal decisão.

“O departamento determinou que esta vacina [da Pfizer] é segura e eficaz quando usada em grupos de pessoas com menor idade”, afirmou Supriya Sharma, do Ministério da Saúde canadiano, citada pela agência Reuters. “Começamos a ver a luz ao final do túnel”.

Já Fabien Paquette da Pfizer Canadá considera que a decisão “representa um passo significativo para ajudar o governo canadiano a alargar o seu programa de vacinação e a começar a ajudar a proteger os adolescentes antes do início do próximo ano letivo”.

Desde o início da pandemia, as autoridades canadianas já deram conta de 1.249.950 casos de covid-19, 20% dos quais em registados em pessoas com menos de 19 anos, e mais de 24 mil pessoas morreram devido a complicações associadas à doença.