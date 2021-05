O treinador do Sporting, Rúben Amorim, vai estar no banco no jogo frente ao Rio Ave, em Vila do Conde esta quarta-feira à noite.

O Tribunal Arbitral do Desporto aceitou a providência cautelar do Sporting que visava suspender o castigo de seis dias.

Recorde-se que o treinador leonino tinha sido punido pelo conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, devido às suas declarações depois do clássico com o FC Porto em Alvalade a 17 de outubro de 2020.

No jogo, que acabou empatado 2-2, Rúben Amorim foi expulso do banco de suplentes e, em conferência de imprensa, criticou a arbitragem da partida.