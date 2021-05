Na Indonésia, cinco funcionários de uma empresa farmacêutica foram detidos por terem reutilizado zaragatoas usadas em testes à covid-19.

Cerca de nove mil passageiros do aeroporto em Medan, capital da Indonésia, terão sido testados com as zaragatoas que foram lavadas, empacotadas e vendidas novamente, informa a BBC News.

As autoridades acreditam que o esquema começou em dezembro de 2020, no aeroporto de Kualanamu.

Note-se que todos os viajantes que entrem na Indonésia são obrigados a apresentar um teste negativo à covid-19 para viajar e o aeroporto tem a opção de realizar o teste no local.

Após queixas de alguns passageiros de que teriam tido falsos resultados positivos nos testes, a polícia encarregou-se de investigar estas ocorrências e descobriu o esquema de reutilização de zaragatoas.

Segundo os meios de comunicação locais, citados pelo jornal britânico, existem mais de duas dezenas de testemunhas e há suspeitas de que os lucros arrecadados pelo esquema – cerca de mais de 100 mil euros – eram injetados para a construção de imóveis de luxo por parte de um dos suspeitos.

Na semana passada, os cinco funcionários da Kimia Farma, a farmacêutica do Estado responsável pelos testes, foram detidos, incluindo o gerente da empresa em Medan. Estão acusados de violar leis de saúde e direitos do consumidor.

Agora, a empresa corre o risco de ser processada por vários passageiros que admitem levar a Kimia Farma a tribunal.