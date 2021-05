7.500 será a capacidade máxima de pessoas que o Santuário de Fátima poderá receber nas celebrações da peregrinação de 12 e 13 de maio, anunciou esta quarta-feira a instituição, ao considerar que a pandemia “ainda não oferece garantias” para acolher todos os fiéis.

O santuário, numa nota disponível no seu site, refere que a peregrinação internacional aniversária de maio, presidida pelo cardeal José Tolentino de Mendonça, "volta a ser celebrada com peregrinos no recinto de oração, mas de forma ainda restrita, isto é, apenas poderão estar nas celebrações 7.500 peregrinos".

A organização destas celebrações será igual à da peregrinação de 12 e 13 de outubro, na qual foi estipulado um limite de 6.000 pessoas, número que não chegou a ser atingido.

"Em articulação com as autoridades de saúde", o santuário assegura novamente "o acolhimento dos peregrinos em total segurança", com a aplicação das regras em vigor no contexto de pandemia de covid-19 em todas as celebrações.

O recinto terá oito pontos de entrada que irão estar devidamente assinalados, nos lados norte e sul do santuário, com acolhedores equipados com dispensadores de álcool gel, “que indicarão os lugares para onde deverão seguir os peregrinos que se devem manter no mesmo sítio durante as celebrações", explica.

Já no interior do recinto, haverá também “acolhedores para acompanhar os peregrinos", indica o santuário, ao esclarecer que "os espaços ao longo do recinto estão assinalados por círculos e em cada um poderão ficar apenas peregrinos que pertençam ao mesmo agregado".

No decorrer das celebrações, "para evitar movimentação dos peregrinos no recinto que comprometam a manutenção do distanciamento físico, as zonas da Capelinha das Aparições e do queimador das velas estarão vedadas", informa.

Na Capelinha só poderão estar apenas “os intervenientes em cada uma das celebrações” e a comunhão vai ser entregue no lugar, sendo o ministro a deslocar-se até cada dos peregrinos.

"A saúde está acima de tudo e, por isso, este maio ainda não poderá acolher todos quantos gostariam de estar presentes", assinala o Santuário de Fátima.

Segundo a mesma nota, as celebrações serão transmitidas pelos meios de comunicação social e digital, indica o templo.

"O santuário apela, uma vez mais, aos peregrinos que tão responsavelmente têm seguido as suas orientações, que possam neste mês de maio, de novo, corresponder às exigências do atual momento que, apesar de ser melhor, ainda não oferece garantias para Fátima acolher sem reservas e precauções todos os peregrinos que habitualmente se deslocam à Cova da Iria nesta data, provenientes de todos os lugares do mundo", defende.

Recorde-se que devido ao contexto epidemiológico, em 2020, a peregrinação internacional de maio ao Santuário de Fátima, no concelho de Ourém, em Santarém, aconteceu sem peregrinos pela primeira na sua história.